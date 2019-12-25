Еще четыре больницы в Петербурге начнут прием больных коронавирусом

В ближайшие дни заработает стационар при городской поликлинике №42 Московского района.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что ещё четыре больницы в Петербурге начнут прием больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

В минувший понедельник, 18 мая, заработал стационар Городской больницы №15 на Авангардной улице. Также в Петербурге начали принимать два стационара Научно-исследовательского нейрохирургического института им. Поленова. В общей сложности там подготовлено 500 коек.

Кроме того, планируется запуск стационара при городской поликлинике №42 Московского района.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург второй день подряд бьет антирекорд по самоизоляции.

Фото:Piter.TV