Петербуржца ждет суд из-за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД

Утвержден обвинительный акт о покушении на мелкое взяточничество.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе обвиняемый в служебном автомобиле ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району попытался передать инспектору взятку. Таким образом, он рассчитывал избежать привлечения к административной ответственности за то, что переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудник ГИБДД отказался, а мужчину ждет суд по данному делу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя с неоплаченными штрафами на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV