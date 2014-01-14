В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя с неоплаченными штрафами на 2 млн рублей

Транспортное средство было задержано судебными приставами в качестве обеспечительной меры.

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали нарушителя с непогашенными штрафами на общую сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днём 7 октября сотрудники ГИББД остановили Mercedes-Benz Е300 под управлением 36-летнего водителя. В ходе проверки автомобиля было установлено, что за данным транспортным средством числится 431 неоплаченный штраф на общую сумму более 2 миллионов рублей.

B отношение мужчины, который так же являлся и владельцем автомобиля, составлено 37 уведомлений по статье 20.25 КоАП РФ за неоплату штрафов. Транспортное средство было задержано судебными приставами в качестве обеспечительной меры.

Ранее стало известно, что более 28 млн рублей штрафов взыскали с нетрезвых водителей в Ленобласти за год.

Фото: ГИБДД