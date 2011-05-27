Более 28 млн рублей штрафов взыскали с нетрезвых водителей в Ленобласти за год

В отношении пьяных водителей или тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, возбуждены исполнительные производства и назначен штраф в соответствии с Кодексом об административных нарушениях (КоАП рФ).

За 2023 год судебные приставы Ленобласти взыскали административных штрафов ГИБДД на сумму примерно 28,5 млн рублей с нетрезвых водителей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба УФССП РФ по Ленобласти.

В общей сложности к ответственности привлекли 1 489 человек. В отношении пьяных водителей или тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, возбуждены исполнительные производства и назначен штраф в соответствии с Кодексом об административных нарушениях (КоАП рФ).

При этом, число исполнительных производств в отношении нетрезвых автолюбителей сократилось почти на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в пьяном вождении были уличены Гатчинского, Всеволожского и Выборгского районов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти снят особый противопожарный режим.

Фото: Пресс-служба УФССП РФ по Ленобласти