Утром закрыли вход на станцию метро "Выборгская"

Третий день подряд вход на станцию закрывают по утрам.

Сегодня утром, 4 марта, в Петербурге закрыли вход на станцию метро "Выборгская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, работает только на выход. Пресс-служба метрополитена Петербурга

Добавим, что ограничение временное. Пассажиров попросили пользоваться станциями "Лесная" и "Площадь Ленина".

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Фото: Piter.tv