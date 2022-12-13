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Утром закрыли вход на станцию метро "Выборгская"
Сегодня, 9:02
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Утром закрыли вход на станцию метро "Выборгская"

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Третий день подряд вход на станцию закрывают по утрам.

Сегодня утром, 4 марта, в Петербурге закрыли вход на станцию метро "Выборгская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, работает только на выход.

Пресс-служба метрополитена Петербурга

Добавим, что ограничение временное. Пассажиров попросили пользоваться станциями   "Лесная" и "Площадь Ленина".

Ранее на Piter.tv: два состава "Балтийца" запустят на красной ветке петербургского метро.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгская, метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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