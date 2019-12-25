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Утром во вторник на "трассе Кола" разведут Ладожский мост
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib

Утром во вторник на "трассе Кола" разведут Ладожский мост

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Мост начнут разводить в 10:00.

Завтра, 30 июня, на участке трассы "Кола" на 45 минут полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Дело в том, что с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост через Неву для прохода судов. В этот период движение автомобильного транспорта будет перекрыто. 

Разводка состоится в том случае, если температура не превысит +25, а скорость ветра будет не более 15 м/с. 

Ранее стало известно, что мост через Вуоксу готовятся сдать в следующем году. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

 

 

Теги: кола, ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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