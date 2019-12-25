Утром во вторник на "трассе Кола" разведут Ладожский мост

Мост начнут разводить в 10:00.

Завтра, 30 июня, на участке трассы "Кола" на 45 минут полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дело в том, что с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост через Неву для прохода судов. В этот период движение автомобильного транспорта будет перекрыто.

Разводка состоится в том случае, если температура не превысит +25, а скорость ветра будет не более 15 м/с.

Ранее стало известно, что мост через Вуоксу готовятся сдать в следующем году.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"