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Утром в субботу Петербург окутал туман
Сегодня, 8:18
106
himif

Утром в субботу Петербург окутал туман

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Об этом предупредили в МЧС.

Утром в субботу, 3 апреля, Петербург окутал туман. О погодном явлении предупредили в главном управлении МЧС по городу.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" отметили, что туман ожидается с видимостью 500 метров и менее. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в субботу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем. После ночного похолодания термометры покажут лишь +4...+6 градусов днем, ветер будет слабым.

Фото: pixabay

Теги: погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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vimes
Сегодня 8:48

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Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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