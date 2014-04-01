Утром в субботу Петербург окутал туман

Утром в субботу, 3 апреля, Петербург окутал туман. О погодном явлении предупредили в главном управлении МЧС по городу.
Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" отметили, что туман ожидается с видимостью 500 метров и менее. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в субботу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем. После ночного похолодания термометры покажут лишь +4...+6 градусов днем, ветер будет слабым.
Фото: pixabay
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