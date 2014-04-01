В субботу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

Столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов.

В субботу, 3 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью в городе похолодает до -1…+1 градусов. Днем столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада слабый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что ночью 3 апреля в Ленобласти температура опустится до -5 градусов.

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