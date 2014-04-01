  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью 3 апреля в Ленобласти температура опустится до -5 градусов
Сегодня, 13:30
146
nastya960

Ночью 3 апреля в Ленобласти температура опустится до -5 градусов

0 0

Днем потеплеет до +7 градусов, возможны осадки.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 3 апреля, на территории региона будет облачная погода.

В большинстве районов Ленобласти 3 апреля пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до 0..-5 градусов, днем воздух прогреется до +2..+7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии