Ночью 3 апреля в Ленобласти температура опустится до -5 градусов

Днем потеплеет до +7 градусов, возможны осадки.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 3 апреля, на территории региона будет облачная погода.

В большинстве районов Ленобласти 3 апреля пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до 0..-5 градусов, днем воздух прогреется до +2..+7 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле.

Фото: Piter.tv