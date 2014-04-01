Синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в апреле

Весна набирает обороты, и ее уже не остановить.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции в ТАСС подвел итоги погоды в марте и рассказал, чего ждать горожанам от апреля.

Колесов заявил, что в целом март был довольно холодным с отрицательными температурами. Хотя последняя неделя порадовала петербуржцев аномальным теплом.

На сегодняшний день по всей территории Ленобласти наблюдается превышение климатической нормы на 1-2 градуса.

"В целом уже не остановить процесс, весна набирает обороны", - отметил синоптик.

При этом в ближайшие дни температура в Петербурге будет ниже нормы. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. Однако в понедельник, 5 апреля, столбики термометров поползут вверх, и ночью будет исключительно плюсовая температура.

В целом апрель будет теплее на 1-2 градуса нормы. В конце месяца ожидается до +18 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2 апреля будет дождливо.

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