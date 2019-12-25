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Утром в среду пробки на дорогах Петербурга составили 3 балла
Сегодня, 8:44
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IRINA_CHALKINA

Утром в среду пробки на дорогах Петербурга составили 3 балла

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Пробки есть на проспекте Обуховской Обороны, Народной улице, проспекте Большевиков и Якорной улице.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что утром в Петербурге пробки составили три балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты. 

Заторы наблюдаются на проспекте Обуховской Обороны, Народной улице, проспекте Большевиков и Якорной улице. Также проезд затруднен в районе Дворцовой набережной, набережной Макарова, Каменноостровском проспекте и на Уральской улице.

Петербургские водители также сообщают, что небольшой затор имеется на набережной Обводного канала. На этом участке произошло ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что суд арестовал водителя "Газели", сбившего женщину с ребенком в Колпино.

Фото: яндекс.карты

Теги: автомобильные новости, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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