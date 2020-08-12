Суд арестовал водителя "Газели", сбившего женщину с ребенком в Колпино

Подсудимый признал свою вину.

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для мужчины, который сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Колпино. Яшара Шамиля оглы Джалалова заключили под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину обвинили в преступлении, предусмотренном статьей о "Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подсудимый возражал против удовлетворения ходатайства, иной меры не просил, свою вину признал. Он не имеет регистрации в РФ и является гражданином другого государства.

Джалалов останется под страже до 8 октября 2020.

Напомним, 9 августа около 12:52 на улице Братьев Радченко у дома №3А в Колпино "Газель" сбила 34-летнюю петербурженку и ее 5-летнюю дочь. Виновник ДТП отвез пострадавших в больницу. Женщина получил травмы средней тяжести, а ребенок – тяжелые травмы.

Видео: Piter.TV