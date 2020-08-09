В Колпино на пешеходном переходе сбили мать с ребенком

Ребенок получил тяжелые травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 9 августа около 12:52 на улице Братьев Радченко у дома №3А в Колпино произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "ГАЗели" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух пешеходов: 34-летнюю петербурженку и ее 5-летнюю дочь. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель уезжает с места аварии. В пресс-службе позже уточнили, что виновник приехал на место снова, после того, как съездил с пострадавшими в больницу. Отмечается, что женщина получил травмы средней тяжести, а ребенок – тяжелые травмы.

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Фото: Piter.TV