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В Колпино на пешеходном переходе сбили мать с ребенком

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Ребенок получил тяжелые травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 9 августа около 12:52 на улице Братьев Радченко у дома №3А в Колпино произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "ГАЗели" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух пешеходов: 34-летнюю петербурженку и ее 5-летнюю дочь. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель уезжает с места аварии. В пресс-службе позже уточнили, что виновник приехал на место снова, после того, как съездил с пострадавшими в больницу. Отмечается, что женщина получил травмы средней тяжести, а ребенок – тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили пешеходов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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