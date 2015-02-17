Утром в понедельник на Петербург опустится туман

Об этом предупреждает МЧС и синоптики.

О предстоящем ухудшении погодных условий стало известно в Петербурге. С сообщением выступила пресс-служба ГУ МЧС по городу, которая рассказала о наступающем на Северную столицу тумане.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", туман опустится на город 9 августа – ночью и утром. В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть особо внимательными на дорогах в условиях худшей видимости.

Тем временем, Северная столица перевыполнила месячную норму по осадкам за первую неделю августа. В ближайшие три дня дождей в городе не ожидается.

Фото: Piter.tv