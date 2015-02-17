Утром в понедельник на Петербург опустится туман

О предстоящем ухудшении погодных условий стало известно в Петербурге. С сообщением выступила пресс-служба ГУ МЧС по городу, которая рассказала о наступающем на Северную столицу тумане.
По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", туман опустится на город 9 августа – ночью и утром. В связи с этим спасатели рекомендуют горожанам быть особо внимательными на дорогах в условиях худшей видимости.
Тем временем, Северная столица перевыполнила месячную норму по осадкам за первую неделю августа. В ближайшие три дня дождей в городе не ожидается.
Фото: Piter.tv
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