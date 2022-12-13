Утром в Зеленогорске тушили двухэтажный дом на Прибрежной

Тушить объект прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Зеленогорске сегодня утром, 13 мая, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На Прибрежной улице горел двухэтажный дом. Пламя охватило пять "квадратов" на первом этаже здания.

Информация поступила на пульт диспетчера в 06:57. Тушить объект прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 07:34 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Pxhere