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Утром в Зеленогорске тушили двухэтажный дом на Прибрежной
Сегодня, 11:28
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Утром в Зеленогорске тушили двухэтажный дом на Прибрежной

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Тушить объект прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Зеленогорске сегодня утром, 13 мая, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На Прибрежной улице горел двухэтажный дом. Пламя охватило пять "квадратов" на первом этаже здания. 

Информация поступила на пульт диспетчера в 06:57. Тушить объект прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 07:34 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор проводит проверку после того, как на проспекте Энергетиков ребенок получил ожоги на детской площадке.

Фото: Pxhere

Теги: горел дом, зеленогорск, мчс, прибрежная улица, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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