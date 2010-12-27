ДТП произошли на Зольной улице и на пересечении улицы Типанова и Демонстрационной улицы.

Сегодня утром в Петербурге случилось уже две аварии с участием мотоциклистов. Одна произошла на Зольной улице, другая — на пересечении улицы Типанова и Демонстрационной улицы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Зольной улице водитель иномарки решил перестроиться в соседний ряд. Однако в зеркало заднего вида и боковое автомобилист, по всей видимости, забыл посмотреть. В результате чего машина подмяла под себя мотоцикл.

На пересечении улицы Типанова и Демонстрационной улицы немного другая ситуация. Здесь мотоциклист сам въехал в автомобиль. По словам очевидцев, в этих ДТП никто, кроме транспортных средств, не пострадал.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса белая иномарка сбила мотоциклиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург