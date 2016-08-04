Авария на Энгельса: белая иномарка сбила мотоциклиста

К счастью, молодой человек не пострадал.

Вечером 22 августа, на проспекте Энгельса белая иномарка сбила молодого человека на мотоцикле. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.

Автовладельцы сообщают, что авария произошла из-за того, что молодой человек ехал очень быстро.

этот пилот на спорт-байке вваливал 200-250, причем на заднем рассказывает один из пользователей соцсетей

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том ,что на одной из парковок города выгорел до тла автомобиль.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК