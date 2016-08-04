Авария на Энгельса: белая иномарка сбила мотоциклиста

Вечером 22 августа, на проспекте Энгельса белая иномарка сбила молодого человека на мотоцикле. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.
Автовладельцы сообщают, что авария произошла из-за того, что молодой человек ехал очень быстро.
этот пилот на спорт-байке вваливал 200-250, причем на заднем
рассказывает один из пользователей соцсетей
На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.
Ранее мы сообщали о том ,что на одной из парковок города выгорел до тла автомобиль.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК