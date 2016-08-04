Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Авария на Энгельса: белая иномарка сбила мотоциклиста
Сегодня, 21:49
0
IRINA_CHALKINA
139

Авария на Энгельса: белая иномарка сбила мотоциклиста

0
 
 

К счастью, молодой человек не пострадал.

Вечером 22 августа, на проспекте Энгельса белая иномарка сбила молодого человека на мотоцикле. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал. 

Автовладельцы сообщают, что авария произошла из-за того, что молодой человек ехал очень быстро. 

этот пилот на спорт-байке вваливал 200-250, причем на заднем

рассказывает один из пользователей соцсетей

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС. 

Ранее мы сообщали о том ,что на одной из парковок города выгорел до тла автомобиль.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: проспект энгельса сбили мотоциклиста , сбили мотоциклиста
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5