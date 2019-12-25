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Утром улицы Петербурга убирают машины с реагентами
Сегодня, 8:10
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nastya960

Утром улицы Петербурга убирают машины с реагентами

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На улице был мокрый снег, который мог спровоцировать гололедицу.

Дороги и тротуары Петербурга утром 26 ноября убирают перед непростым днем. В город придет мокрый снег, переходящий в дождь, на улицах возможно образование гололедицы.

Согласно интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству, дороги обрабатывают реагентами. Также на улицах в утренние часы работают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочная техника, щеточное оборудование, вакуумные машины, самосвалы.

Уборка развернулась во всех районах кроме Кронштадтского. 

Скриншот: комитет по благоустройству 

Теги: реагенты, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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