Утром улицы Петербурга убирают машины с реагентами

На улице был мокрый снег, который мог спровоцировать гололедицу.

Дороги и тротуары Петербурга утром 26 ноября убирают перед непростым днем. В город придет мокрый снег, переходящий в дождь, на улицах возможно образование гололедицы.

Согласно интерактивной карте на сайте комитета по благоустройству, дороги обрабатывают реагентами. Также на улицах в утренние часы работают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочная техника, щеточное оборудование, вакуумные машины, самосвалы.

Уборка развернулась во всех районах кроме Кронштадтского.

Скриншот: комитет по благоустройству