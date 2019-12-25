Петербуржцы признали Невский район самым чистым после осеннего месячника

При этом активнее всего голосовали жители Красного села.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что по итогам голосования самый чистый район Петербурга — Невский район. Опрос проходил на сайте Комитета по благоустройству с 26 октября по 13 ноября.

Также лучше всего уборку провели во Фрунзенском, Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах. При этом хуже всего убрались в Калининском районе.

Отмечается, что активнее всего голосовали жители Красного села. Однако этот район занял 13 место в рейтинге.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю с дорог Петербурга убрали больше 3,6 тысячи тонн грязию.

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