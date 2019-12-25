Утром среды в Ленобласти ожидается туман

Максимальная температура днем составит +20 градусов.

В среду, 2 сентября, синоптики обещают жителям Ленинградской области небо без осадков. В регионе ожидаются переменная облачность и туман ранним утром. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В темное время суток температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а днем воздух максимально прогреется до +20.

Атмосферное давление незначительно повысится.

Службы МЧС настоятельно просит автомобилистов быть внимательными на дороге во время тумана и не выбирать опасные участки с плохой видимостью.

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