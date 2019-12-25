Утром из-за поломки турникетов на проходной Кировского завода выстроилась очередь

Не все соблюдали социальную дистанцию.

Утром 28 мая у Кировского завода в Петербурге выстроилась очередь. Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Пользователи сети сообщили о том, что на проходной не работали "вертушки". Там поставили новое оборудование, и не у всех срабатывали пропуска.

Представитель пресс-службы Кировского завода заметила, что не все работники соблюдали социальную дистанцию в очереди, в то время как "возможности для этого были". По ее словам, компания регулярно проводит информирование сотрудников о правилах, которые позволят снизить риск заражения COVID-19, проводит дезинфекцию и другие необходимые мероприятия.

Ранее Piter.TV узнал, почему скапливаются очереди на почте.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"