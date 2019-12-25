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На почте в Петербурге объяснили огромные очереди
Сегодня, 16:42
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nadezhda_sib

На почте в Петербурге объяснили огромные очереди

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Жителям приходится долго дожидаться своей очереди.

Накануне у отделения Почты России на Ленинском проспекте выстроилась очередь. Очевидцы происходящего жалуются на то, что в очереди приходится проводить более часа. "Мегаполис" выяснил ситуацию в пресс-службе УФПС Петербурга и области. 

Дело в том, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отделении может находиться ограниченное количество клиентов. При этом все вынуждены соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В ведомстве подчеркнули, что получать все выплаты можно дома с помощью доставки почтальоном. 

На почте также пошли навстречу тем, кто получает посылки и мелкие пакеты. Стоимость доставки была снижена до 100 рублей. Для оплаты коммунальных услуг, оформления ЕМС-отправления и подписки горожане могут воспользоваться приложением.

Отметим, что очереди на почте скапливались уже много раз. 

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: очереди, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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