На почте в Петербурге объяснили огромные очереди

Жителям приходится долго дожидаться своей очереди.

Накануне у отделения Почты России на Ленинском проспекте выстроилась очередь. Очевидцы происходящего жалуются на то, что в очереди приходится проводить более часа. "Мегаполис" выяснил ситуацию в пресс-службе УФПС Петербурга и области.

Дело в том, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отделении может находиться ограниченное количество клиентов. При этом все вынуждены соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В ведомстве подчеркнули, что получать все выплаты можно дома с помощью доставки почтальоном.

На почте также пошли навстречу тем, кто получает посылки и мелкие пакеты. Стоимость доставки была снижена до 100 рублей. Для оплаты коммунальных услуг, оформления ЕМС-отправления и подписки горожане могут воспользоваться приложением.

Отметим, что очереди на почте скапливались уже много раз.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".