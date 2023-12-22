Утром на Северном проспекте тушили "Пежо"

Утром 6 марта в Выборгском районе заметили дым. На Северном проспекте у дома № 6, корпус 1, горела иномарка "Пежо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:16. На место случившегося прибыли 10 огнеборцев и две спецмашины.
В автомобиле марки "Пежо" происходило горение в салоне на площади 0,5 квадратного метра.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Пожар потушили в 9:38. Никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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