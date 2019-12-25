Утром Петербург сковали 7-балльные пробки

Карта города окрасилась в красный цвет из-за многочисленных аварий и дорожных работ.

Утром 3 февраля карта Петербурга окрасилась в красный цвет из-за жутких пробок. Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилисты вынуждены стоять в 7-балльных заторах.

К примеру, крупная пробка наблюдается сейчас возле станции метро "Площадь Ленина". "Покраснела" Арсенальная набережная от Свердловской до Пироговской набережных. Кроме того, километровый затор сковал улицу Академика Лебедева.

По возможности автомобилистам лучше объехать участок дороги от станции метро "Петроградская" до "Горьковской". Каменноостровский проспект также встал в затор.

Из-за аварии в красный цвет окрасились дороги возле станции метро "Спортивная". Пробка наблюдается на участке набережной Макарова от Волховского переулка до въезда на Тучков мост.

В пробку встали автомобилисты возле Светлановской площади. "Покраснел" проспект Энгельса, а также 2-й Муринский проспект и проспект Испытателей.

В 3-километровом заторе стоят водители на выезде с КАДа на Центральную улицу. Также проблемы с проездом на Вокзальной и Английской улицах возле станции метро "Девяткино".

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге может выпасть 4-7 мм осадков.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"