Утром Петербург попал в красную зону индекса самоизоляции

Это значит, что на улицах города очень много людей.

Утром в четверг, 23 апреля, Петербург попал в красную зону индекса по самоизоляции с 2,6 баллами. По данным сервиса "Яндекс. Карты", это значит, что на улицах города очень много людей.

По прогнозам экспертов, в ближайшие часы этот уровень понизиться до 2,3 баллов. Аналогичная ситуация в Ростове-на-Дону, Перми и Нижнем Новгороде.

Лучше всех соблюдают самоизоляцию жители Москвы. По данным на 11 утра, там наблюдается 3,2 баллов. Хуже всего из крупных городов карантин соблюдают в Новосибирске, где всего 1,6 баллов.

Накануне вечером индекс самоизоляции в Петербурге был на уровне 2,7 баллов. Среди 15 городов-миллионников Северная столица заняла последнее место по числу людей, оставшихся дома.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 191 новый случай коронавирусной инфекции.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"