Утром 4 мая Петербург стал вторым по индексу самоизоляции

Общий индекс упал ниже четырех баллов.

Утром в понедельник, 4 мая, индекс самоизоляции жителей Петербурга составил упал ниже четырех баллов из пяти возможных.

Как уточняет "Яндекс" по данным на 10:50, он составил 3,4 балла. В период с семи утра он составлял 4,1 балла, после чего планомерно понижался. В общем "рейтинге самоизоляции" российских регионов Петербург занимает второе место, уступая Москве (3,6 балла) и опережая Ростов-на-Дону (3,3 балла)

Ранее стало известно, что в Петербурге за минувшие сутки обследование на коронавирус COVID-19 прошли 5379 человек.

Фото: Piter.tv