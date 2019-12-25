За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 5 тысяч человек

Такие данные приводят в городском оперативном штабе по противодействию инфекции.

Стало известно, что в Петербурге за минувшие сутки обследование на коронавирус COVID-19 прошли 5379 человек. По данным оперативного штаба на утро 4 мая, в городе на карантине находятся 3266 человек, 58 из них расположились в обсерваторе, а 428 – на самоизоляции.

Единая региональная информационно-справочная служба (номер 122) продолжает отвечать на вопросы, связанные с распространением COVID-19. Всего за сутки в данную службу поступило 1052 вызова, а служба экстренных вызовов "112" приняла 738 обращений, 209 были передали в полицию, 103 — для обработки в службу "скорой" помощи, 92 человека рассказали о том, что прибыли в Россию из другой страны.

Ранее доктор биологических наук Александр Семенов рассказал о сложностях диагностики коронавируса. Он объяснил, что низкая смертность в России обосновывается использованием опыта стран, где эпидемия началась раньше. Ко всему прочему, по мнению доктора, у россиян, тем более пожилых, высокий уровень социальной ответственности: люди стараются соблюдать режим самоизоляции, сокращая мобильность.

Фото: Piter.tv