Замглавы НИИ Пастера рассказал о сложностях диагностики коронавируса

Александр Семенов отметил, что претензии к качеству тестов несправедливы.

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов в интервью РБК рассказал о сложностях диагностики коронавируса.

Семенов объяснил, что низкая смертность в России обосновывается использованием опыта стран, где эпидемия началась раньше. Ко всему прочему, по мнению доктора, у россиян, тем более пожилых, высокий уровень социальной ответственности: люди стараются соблюдать режим самоизоляции, сокращая мобильность.

Замглавы НИИ Пастера также рассказал, что тесты на коронавирус качественные, однако ошибки могут возникать не из-за их качества, а из-за неправильного применения.

Если у серьезно заболевшего человека на 10 — 12 день после заболевания брать пробу из ротоглотки — так же как у начинающего заболевать или вообще просто подозрительного — то тест выдаст отрицательный результат, потому что у заболевшего вирус уже забрался внутрь организма (он уже находится в легких) и во рту его может уже не быть. Надо брать правильный материал в правильное время пояснил врач.

По мнению Семенова, процедуру необходимо ускорить, применить цифровые технологии, потому как иногда ожидание результатов может затянуться на четверо суток, что недопустимо. В НИИ Пастера стараются выдавать результат через 12 часов, однако получается провести только 600 анализов в сутки.

Врач предполагает, что констатировать прекращение роста и выход на плато в Петербурге можно будет через две недели. Плато, с небольшим снижением показателей, продержится до начала июня, когда можно будет ожидать перелома в эпидемии, начала ее затухания.

Но только если граждане и власти будут так же как сейчас, с одной стороны, планомерно внедрять ограничительные меры, а с другой — приспосабливать их под реальную ситуацию, потому что какие-то ограничения могут оказаться избыточными, а другие, наоборот, недостаточными отметил Александр Семенов.

Ранее мы писали, что сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках.

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