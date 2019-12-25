Сотни петербуржцев получили предупреждения за прогулки в парках

Сотрудники полиции проводят рейды в парках.

Несколько сотен петербуржцев были предупреждены о недопустимости нарушения запрета на посещение парков и садов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В субботу, 2 мая, сотрудники полиции провели рейды в Московском парке Победы и Удельном парке, а также парке Героев-пожарных.

Уточняется, что 11 нарушителям выписали протоколы. За зелеными зонами ведется видеонаблюдение, по результатом которого проводят рейды. За нарушение запрета грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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