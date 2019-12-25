В ДТП на Шоссе революции пострадали три человека

Столкновение произошло в воскресенье около 15:30.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, в воскресенье, 3 мая около 15:30 на Шоссе революции, 51/б произошла авария.

Водитель 26 лет, управляя "Лексусом", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Форд Фокусом" под управлением 49-летнего мужчины. Водитель "Форда" в тяжелом состоянии, его пассажир и водитель "Лексуса" получили травмы средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Причины столкновения неизвестны.

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