Утром 20 июля завоют сирены в Петербурге. Специалисты проверят систему оповещения

В сообщении уточнили, что испытания систем пройдут без включения электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле-, радиоканалов.

В среду, 20 июля, в Петербурге проведут проверку системы оповещения населения без включения сирен и громкоговорителей. Об этом рассказали в городском мониторинговом центре.

В сообщении уточнили, что испытания систем пройдут без включения электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле-, радиоканалов.

Напомним, что в Петербурге ежегодно проходит проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Это делается для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к оповещению горожан о чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Петербурге выбрали ответственного за оповещение жителей о ЧС. Ответственным должен стать Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти