В Петербурге выбрали ответственного за оповещение жителей о ЧС

Смольный опубликовал проект постановления "Об определении органа, уполномоченного на обеспечение передачи сигналов оповещения или экстренной информации".
Согласно документу, полномочия перейдут в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Петербургу. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
После удачного прохождения экспертизы проект подпишет губернатор Александр Беглов. Ответственным за исполнение постановления назначили вице-губернатора Валерия Пикалева.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти
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