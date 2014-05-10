  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выбрали ответственного за оповещение жителей о ЧС
Сегодня, 9:01
129
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге выбрали ответственного за оповещение жителей о ЧС

0 0

Ответственным должен стать Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по региону.

Смольный опубликовал проект постановления "Об определении органа, уполномоченного на обеспечение передачи сигналов оповещения или экстренной информации".

Согласно документу, полномочия перейдут в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Петербургу. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

После удачного прохождения экспертизы проект подпишет губернатор Александр Беглов. Ответственным за исполнение постановления назначили вице-губернатора Валерия Пикалева.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

Теги: оповещение о чс, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии