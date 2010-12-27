Утром 16 августа в Петербурге и Ленобласти пройдут грозы

В пятницу, 16 августа, в Петербурге и Ленобласти ожидаются потепление и утренние грозы с дождем. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС с ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Днем в городе воздух прогреется +22 градусов. Местами возможны дожди, а юго-западный ветер достигнет 10 метров в секунду. Стоит ожидать и повышенное атмосферное давление.
Жителям Ленобласти также посоветовали подготовиться к небольшим осадкам. Температура в регионе днем достигнет +23 градусов, а порывистый юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.
Сотрудники МЧС напомнили, что в дождливую погоду лучше всего надевать нескользящую обувь. Водителям порекомендовали быть осторожными за рулем.
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Фото: Pixabay
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