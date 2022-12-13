Утром 12 мая на вход закрыли "Выборгскую"

В 08:57 станция начала работать в обычном режиме.

Сегодня, 12 мая, снова закрыли станцию метро "Выборгская". Пассажиров перестали впускать в вестибюль с 08:42. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина". Пресс-служба метро Петербурга

В 08:57 "Выборгскую" вновь открыли на вход. Станция работает в обычном режиме.

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Фото: Piter.tv