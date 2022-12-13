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Утром 12 мая на вход закрыли "Выборгскую"
Сегодня, 9:12
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Утром 12 мая на вход закрыли "Выборгскую"

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В 08:57 станция начала работать в обычном режиме.

Сегодня, 12 мая, снова закрыли станцию метро "Выборгская". Пассажиров перестали впускать в вестибюль с 08:42. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина".

Пресс-служба метро Петербурга

В 08:57  "Выборгскую" вновь открыли на вход. Станция работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: Петербург вошел в список самых популярных городов для путешествия в мае.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгская, закрыли вход, метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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