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Утро вторника для петербургских водителей началось с пробок в 4 балла
Сегодня, 9:12
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IRINA_CHALKINA

Утро вторника для петербургских водителей началось с пробок в 4 балла

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Заторы из-за ремонта дорог есть на Витебском и Московском проспектах.

Во вторник, 1 декабря, в Петербурге зафиксировали на дорогах пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Так, "красные" участки образовались на Пироговской и Свердловской набережных, а также на Школьной улице и у станции метро "Лесная". Кроме того, водители не могут проехать у станции метро "Черная речка" и по проспекту Непокоренных.

Также затрудненное движение наблюдается на Индустриальном проспекте и улице Дыбенко.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки.

Фото:скриншот

Теги: дтп, погода, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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