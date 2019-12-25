Утро вторника для петербургских водителей началось с пробок в 4 балла

Заторы из-за ремонта дорог есть на Витебском и Московском проспектах.

Во вторник, 1 декабря, в Петербурге зафиксировали на дорогах пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Так, "красные" участки образовались на Пироговской и Свердловской набережных, а также на Школьной улице и у станции метро "Лесная". Кроме того, водители не могут проехать у станции метро "Черная речка" и по проспекту Непокоренных.

Также затрудненное движение наблюдается на Индустриальном проспекте и улице Дыбенко.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки.

Фото:скриншот