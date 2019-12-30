  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Утро в Петербурге началось с очередных "минирований" судов
Сегодня, 10:24
46
nastya960

Утро в Петербурге началось с очередных "минирований" судов

0 0

С начала 2020 года это уже минимум десятый случай.

Утро 23 января в Петербурге началось по традиционной схеме, здания районных судов снова "минируют". Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Петродворцовый, Красногвардейский, Василеостровский, Сестрорецкий, Дзержинский районные, Ленинский, Октябрьский районные суды начали эвакуироваться в 9:40.

На момент публикации Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды вернулись к работе.

С начала 2020 года это уже минимум десятый случай, помимо судов эвакуируются школы, детские сады, торговые центры. В целом, эвакуации начались еще в конце 2019 года.

Фото: Piter.TV

Теги: минирования, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии