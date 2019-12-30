Утро в Петербурге началось с очередных "минирований" судов

С начала 2020 года это уже минимум десятый случай.

Утро 23 января в Петербурге началось по традиционной схеме, здания районных судов снова "минируют". Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Петродворцовый, Красногвардейский, Василеостровский, Сестрорецкий, Дзержинский районные, Ленинский, Октябрьский районные суды начали эвакуироваться в 9:40.

На момент публикации Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды вернулись к работе.

С начала 2020 года это уже минимум десятый случай, помимо судов эвакуируются школы, детские сады, торговые центры. В целом, эвакуации начались еще в конце 2019 года.

Фото: Piter.TV