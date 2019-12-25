Утром в Сосновке легковушки попали в ДТП возле остановки

О состоянии водителей ничего неизвестно.

Около семи утра 7 февраля на участке между Сосновкой и Ольгинским прудом произошло ДТП. Жесткое столкновение дву хиномарок вынесло одну из них на автобусную остановку, а вторую отправило в дорожное ограждение.

Судя по комментариям очевидцев, автомобилисты довольно долго ждали приезда ДПС, заметить частично поврежденные машины смогли и петербуржцы, которые отправились на работу в девятом часу утра.

О состоянии водителей неизвестно, причина столкновения также пока не установлена. Ведется проверка.

Ранее мы писали, что в Ивановской области грузовик протаранил на встречке 4 машины.

Фото: Александр Ольницкий, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"