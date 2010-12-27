Утренняя авария на Октябрьской набережной вызвала пробку

О пострадавших неизвестно.

Утро автолюбителей, проезжавших по перекрестку улицы Зольной и Октябрьской набережной, началось с пробки. На этом участке дороги разбили друг друга столкнувшиеся машины. У одного автомобиля оторвало переднюю часть. Предположительно, один из участников ДТП проскочил на красный свет.

Очевидцы сообщили, что на место прибыли пожарная и три кареты скорой помощи. Затор мешал автомобилистам в течение нескольких часов.

О пострадавших информации пока нет. По факту ДТП ведется проверка.

Ранее ГИБДД выписала 15 тысяч штрафов за гонки по ЗСД за полторы недели.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте