Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов

"Красные" участки наблюдаются на Школьной улице, Богатырском проспекте и Парашютной улице.

В четверг, 14 января, в Северной столице зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные" участки наблюдаются на Школьной улице, Богатырском проспекте и Парашютной улице. Также пробки зафиксировали у Московского вокзала, на Витебском, Ленинском и Московском проспектах, а также на шоссе Революции.

Также затруднение в движении водители заметили у станций метро "Горьковская", "Петроградская", "Черная речка", "Автово" и "Ленинский проспект".

Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.

Фото: скрин