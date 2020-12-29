  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов
Сегодня, 10:17
48
IRINA_CHALKINA

Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов

0 0

"Красные" участки наблюдаются на Школьной улице, Богатырском проспекте и Парашютной улице.

В четверг, 14 января, в Северной столице зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные" участки наблюдаются на Школьной улице, Богатырском проспекте и Парашютной улице. Также пробки зафиксировали  у Московского вокзала, на Витебском, Ленинском и Московском проспектах, а также на шоссе Революции.

Также затруднение в движении водители заметили у станций метро "Горьковская", "Петроградская", "Черная речка", "Автово" и "Ленинский проспект".

Ранее мы сообщали о том, что в четверг по Петербургу ударят морозы до минус 20 градусов.

Фото: скрин

Теги: пробки, утренние пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии