Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли шести баллов

В понедельник, 30 ноября, утренний Петербург сковали пробки в шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.
Так, заторы наблюдаются на проспектах Энгельса и Маршала Блюхера, улице Академика Крылова, Большом Сампсониевском проспекте, набережной Черной речки, Невском проспекте и Якорной улице.
Также водители испытывают затруднения при проезде на Новочеркасском проспекте и Бельшеохтинском проспекте.
Ранее мы сообщали о том, что на улицы Петербурга вновь вышла снегоуборочная техника.
Фото:яндекс.карты
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