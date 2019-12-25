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Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли шести баллов
Сегодня, 8:51
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IRINA_CHALKINA

Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли шести баллов

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Крупные заторы также образовались на Новочеркасском проспекте и Бельшеохтинском проспекте.

В понедельник, 30 ноября, утренний Петербург сковали пробки в шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты. 

Так, заторы наблюдаются на проспектах Энгельса и Маршала Блюхера, улице Академика Крылова, Большом Сампсониевском проспекте, набережной Черной речки, Невском проспекте и Якорной улице. 

Также водители испытывают затруднения при проезде на Новочеркасском проспекте и Бельшеохтинском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что на улицы Петербурга вновь вышла снегоуборочная техника.

Фото:яндекс.карты

Теги: автомобильные новости, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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