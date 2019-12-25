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В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов

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"Красные" участки образовались в центре Северной столицы.

В четверг, 12 ноября, в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты. 

"Красные" участки образовались в центре Северной столицы. Так, водители не могут проехать по набережной Кутузова, по Кубинской улице и Обводному каналу. 

Также затрудненное движение наблюдается около метро Автово и на Свердловской набережной. 

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте девушка выскочила из движущегося такси.

Фото:скриншоты

Теги: ограничения движения, пробки
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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