В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов

"Красные" участки образовались в центре Северной столицы.

В четверг, 12 ноября, в утреннем Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные" участки образовались в центре Северной столицы. Так, водители не могут проехать по набережной Кутузова, по Кубинской улице и Обводному каналу.

Также затрудненное движение наблюдается около метро Автово и на Свердловской набережной.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте девушка выскочила из движущегося такси.

Фото:скриншоты