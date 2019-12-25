Изменение позволит правильно проводить процедуру.

В Смольном уточнили наименования объектов государственной экологической экспертизы. По информации пресс-службы городской администрации, из обсуждение организуется районными администрациями с гражданами и общественными организациями.

Соответствующее постановление о внесенных в Положение об администрации района города подписал губернатор Александр Беглов. Изменения позволят проводить госэкоэкспертизу в Петербурге согласно измененным требованиям действующего законодательства.

Ранее мы писали, что депутат ЗакСа Денис Четырбок раскритиковал работу коммунальщиков.

Фото: Piter.TV