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Утка-мандаринка порадовала петербуржцев своим возвращением на Елагин остров
Сегодня, 13:41
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Утка-мандаринка порадовала петербуржцев своим возвращением на Елагин остров

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Самец снова прилетел на "обжитое" место через 3 месяца.

Гуляющие по Елагину острову петербуржцы снова заметили самца краснокнижной утки-мандаринки, который уже прилетал на третий Южный пруд в мае. О возвращении птицы сообщила пресс-служба Дирекции особо охраняемых природных территорий Северной столицы.

В конце лета оперение пернатого было ярким для привлечения самок в брачный период. Однако сейчас он заметно полиня: от прежнего облика остался только красный клюв. Как подчеркнули в ведомстве, мандаринки также посещали Елагин остров – 17 и 20 апреля 2018 года, причём среди них завидели лишь одну самку.

Как отметила кандидат биологических наук Наталья Иовченко, мандаринка не способна к гибридизации, как многие другие подвиды уток.

Гибриды этого вида неизвестны в природе, и попытки скрещивания в искусственных условиях не дали результатов. Предполагается, что это связано с особенностями хромосом: у мандаринки их больше, чем у других видов уток, и они другой формы.

Наталья Иовченко, кандидат биологических наук

Неделю назад Петербург покинули первые перелетные птицы.

Фото:  пресс-служба Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга (Антон Кубышкин)

Теги: елагин остров, красная книга, санкт-петербург, утка мандаринка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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