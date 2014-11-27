Петербург покинули первые перелетные птицы

Во время миграции на южном побережье Финского залива можно встретить порядка 20 видов куликов.

Петербургский биолог Павел Глазков рассказал на своей странице в соцсети "Вконтакте", что некоторые птицы уже начали мигрировать в теплые страны, несмотря на то, что до холодов еще далеко. Птиц, улетающих из Петербурга, можно встретить на южном побережье Финского залива.

Специалист поделился, что встретил много стай чернозобиков. Такое название кулики получили из-за большого черного пятна в области груди и брюха. Эти птицы образуют пары на всю жизнь, вместе насиживают яйца, однако после вылупления птенцов самка оставляет выводок на попечение отца и покидает гнездо, возвращаясь на то же место лишь следующей весной, чтобы встретиться со своим избранником.

Птицы выбирают мелководные побережья из-за кормовой базы, поскольку в водорослях много насекомых. Во время миграции на побережье залива можно встретить до 20 видов куликов, в том числе краснокнижных: большой веретенник, галстучник, золотистая ржанка, средний кроншнеп, кулик-сорока, травник и турухтан. Перелет птиц продолжится до начала сентября.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков