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На вокзалах ОЖД продолжается правильная утилизация мусора с помощью фандоматов
Сегодня, 14:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На вокзалах ОЖД продолжается правильная утилизация мусора с помощью фандоматов

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В ОЖД рассказали об утилизации пластиковых бутылок и алюминиевых банок с помощью фандоматов.

На вокзалах ОЖД активно продолжается утилизация пластиковых бутылок и алюминиевых банок с помощью фандоматов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

За девять месяцев было собрано 195,7 тысяч единиц использованной тары. Пластик составил 76% всей утилизированной упаковки, посетители вокзалов сдали 149 тысяч пластиковых бутылок. 

Лидерами по количеству собранной тары стали Ленинградский вокзал с 43,2 тысячью единицами, Выборг – 29,6 тысячью и Балтийский – 13,9 тысячью. 

Внести свой вклад в сохранение природных ресурсов можно на вокзалах: Ленинградском, Московском, Ладожском, Витебском, Балтийском, Финляндском, Твери, Петрозаводске, Бологом и Выборге. 

Ранее сообщалось, что на 20 переездах в Ленобласти поменяли дорожное покрытие.

Фото: ОЖД
 

Теги: ожд, утилизация, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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