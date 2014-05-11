На вокзалах ОЖД продолжается правильная утилизация мусора с помощью фандоматов

В ОЖД рассказали об утилизации пластиковых бутылок и алюминиевых банок с помощью фандоматов.

На вокзалах ОЖД активно продолжается утилизация пластиковых бутылок и алюминиевых банок с помощью фандоматов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

За девять месяцев было собрано 195,7 тысяч единиц использованной тары. Пластик составил 76% всей утилизированной упаковки, посетители вокзалов сдали 149 тысяч пластиковых бутылок.

Лидерами по количеству собранной тары стали Ленинградский вокзал с 43,2 тысячью единицами, Выборг – 29,6 тысячью и Балтийский – 13,9 тысячью.

Внести свой вклад в сохранение природных ресурсов можно на вокзалах: Ленинградском, Московском, Ладожском, Витебском, Балтийском, Финляндском, Твери, Петрозаводске, Бологом и Выборге.

Ранее сообщалось, что на 20 переездах в Ленобласти поменяли дорожное покрытие.

Фото: ОЖД

