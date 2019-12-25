На 20 переездах в Ленобласти поменяли дорожное покрытие

Сотрудники ОЖД и Ленавтодор заменили асфальт на 20 переездах в Ленинградской области.

В этом году на территории Петербурга и Ленинградской области было отремонтировано 42 железнодорожных переезда. Работы проводились совместно с "Ленавтодором" и включали в себя укладку нового асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Из 42 отремонтированных переездов, 22 находятся на территории Петербурга. Среди них – переезды у станций Белоостров, Лисий Нос, Сестрорецк, Горелово, Александровская и на участке Лигово – Веймарн. Оставшиеся 20 переездов расположены в 47-м регионе и включают в себя переезды у станций Вырица, Пустынька, Ульяновка, Толмачево, Антропшино, Кобралово и другие.

По словам представителей ОЖД, до конца текущего года планируется отремонтировать еще 21 переезд, что значительно повысит безопасность движения на железнодорожных переездах в регионе.

Ранее сообщалось, что в двухэтажных поездах на ОЖД перевезли 3,1 млн человек.

Фото: ОЖД