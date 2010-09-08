В двухэтажных поездах на ОЖД перевезли 3,1 млн человек

Перевезли двухэтажными поездами более 3,1 млн пассажиров за девять месяцев.

В первые девять месяцев 2023 года двухэтажными поездами Северо-Западного филиала было перевезено более 3,1 млн человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным компании АО "ФПК", доля пассажиров, предпочитающих поездки в двухэтажных вагонах, составила 21,3% от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании на ОЖД.

Наиболее популярными у пассажиров направлениями двухэтажных поездов остаются маршруты Санкт-Петербург – Москва, Москва – Петрозаводск и Санкт-Петербург – Мурманск.

Однако не только эти маршруты доступны пассажирам. Двухэтажные поезда также курсируют по маршрутам: Санкт-Петербург – Адлер, Санкт-Петербург – Кострома и Санкт-Петербург – Белгород.

Ранее сообщалось, что под Петербургом может появиться трасса с поездом на магнитной подушке.

Фото: Piter.TV