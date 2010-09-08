В двухэтажных поездах на ОЖД перевезли 3,1 млн человек

В первые девять месяцев 2023 года двухэтажными поездами Северо-Западного филиала было перевезено более 3,1 млн человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
По данным компании АО "ФПК", доля пассажиров, предпочитающих поездки в двухэтажных вагонах, составила 21,3% от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании на ОЖД.
Наиболее популярными у пассажиров направлениями двухэтажных поездов остаются маршруты Санкт-Петербург – Москва, Москва – Петрозаводск и Санкт-Петербург – Мурманск.
Однако не только эти маршруты доступны пассажирам. Двухэтажные поезда также курсируют по маршрутам: Санкт-Петербург – Адлер, Санкт-Петербург – Кострома и Санкт-Петербург – Белгород.
Ранее сообщалось, что под Петербургом может появиться трасса с поездом на магнитной подушке.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все