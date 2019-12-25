Под Петербургом может появиться трасса с поездом на магнитной подушке

Речь идёт о создании трассы от станции метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области.

Московский институт теплотехники (МИТ) разработал технический проект трассы с поездом на магнитной подушке к северо-востоку от Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в МИТ.

Речь идёт о создании трассы от станции метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области. Однако, работы по строительству ещё на начались.

Соглашения с другими регионами о создании монорельсовых трасс отсутствуют. МИТ

Действующий полноразмерный макет поезда с использованием системы магнитной разгрузки был создан в 2021 году на базе испытательного комплекса АО "Корпорация "МИТ". Результаты испытаний подтвердили правильность принятых технических решений. Предполагалось, что поезд сможет работать, в том числе и в беспилотном режиме.

Запуск ВСМ Москва-Петербург планируется до 2030 года.

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