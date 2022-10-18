Запуск ВСМ Москва-Петербург планируется до 2030 года

Большинство из планируемых ВСМ в стране намерены построить к 2043 году.

Большинство запланированных в РФ высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) построят к 20243 году. В частности, ВСМ Москва—Петербург должна быть введена до 2030 года. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в беседе с РИА Новости.

Руководитель отметил, что следующее десятилетие должно стать "временем высоких скоростей" в пассажирском сегменте.

Также Белозеров предполагает, что до 2030 года по ВСМ до Урала на южное направление начнётся разработка проектной документации аналогично ВСМ Москва—Казань.

Ранее глава РЖД рассказал о стоимости билета на поезд по ВСМ Москва-Петербург.

Фото: РЖД