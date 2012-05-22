Глава РЖД рассказал о стоимости билета на поезд по ВСМ Москва-Петербург

Руководитель пояснил, что на цену билета влияет значительное количество факторов.

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург будет немного выше, чем у билета на "Сапсан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозёрова.

Руководитель пояснил, что на цену билета влияет значительное количество факторов.

В случае "Сапсана", за билет во второй класс 2 класс необходимо отдать 3300 рублей, а пассажиры первого класса заплатят 5300 рублей. Время в пути составит примерно 4 часа.

Напомним, что строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом поддержал президент Владимир Путин. Запуск магистрали общей протяжённостью в 679 км намечен на 2028 год: благодаря ей, время в пути между городами составит примерно 2 часа 15 минут. Приблизительная стоимость проекта составляет 1,7 трлн рублей.

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Фото: Piter.TV